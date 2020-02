Apertura dell’anno giudiziario a Reggio Calabria: “task force contro strategie della ‘Ndrangheta, ma tra magistrati c’è grande preoccupazione” [FOTO]

1 Febbraio 2020 11:13

Apertura anno giudiziario a Reggio Calabria, le parole del Presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis

“Permane il rammarico di non poter ancora utilizzare la nostra sede a seguito delle difficolta’ insorte tra Amministrazione comunale e impresa aggiudicataria dei lavori per la realizzazione del nuovo palazzo di giustizia“. Lo ha affermato il presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Luciano Gerardis, nel corso del suo discorso alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. “Tutti i lavori – ha aggiunto – riguardanti i nostri edifici, poi, continuano a non avere la pronta risposta che pure meriterebbe la diuturna attivita’ della conferenza permanente, l’organo distrettuale costituito con poteri consultivi presso la Corte di Appello per la gestione degli immobili adibiti a sedi giudiziarie. Il perdurare della mancata assegnazione al suddetto organismo di profili tecnici di supporto, pur previsti dalla recente normativa, e procedure spesso farraginose determinano defatiganti lungaggini per il necessario ricorso a soggetti esterni all’amministrazione giudiziaria, i cui tempi operativi esasperano spesso problemi che richiederebbero invece pronta soluzione per la sicurezza degli operatori e degli utenti ancor prima che per il decoro dei locali“. Il presidente Gerardis ha ricordato quanto accade al Cedir, sede del Tribunale e della Procura della Repubblica “dove per il ritardo nell’adattamento di altro palazzo confiscato alla ‘ndrangheta e destinato ad archivi, solo da pochissimi tempo si e’ faticosamente avviato a soluzione il trasferimento di faldoni che da anni ingombrano i corridoi con il rischio di ostacolare in casi di emergenza la rapida evacuazione degli ambienti; e dove continuano a non funzionare adeguatamente il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria“. “Non senza sforzi – ha proseguito Gerardis – si cerca di portare avanti il restauro ed il rinnovamento del palazzo di piazza Castello, sede della Corte d’Appello; le indispensabili riparazioni degli edifici utilizzati dal Tribunale di Sorveglianza e da quello per i minorenni; la realizzazione del nuovo palazzo di giustizia di Locri. Opere tutte che, quando finalmente ultimate, potrebbero offrire anche visivamente l’idea di una giustizia di servizio, curata ed accogliente, superando l’immagine di palazzi scarsamente funzionali e per nulla ospitali“.

Apertura anno giudiziario a Reggio Calabria: “si allarga rete contatti clan”

“Il susseguirsi di procedimenti a carico delle varie cosche dimostra l’impressionante consistenza numerica dei suoi affiliati e il coinvolgimento sempre piu’ inquietante di parti di istituzioni, centri di potere, professionisti in aggregazioni torbide di affari, che producono effetti distorsivi su tutti i terreni, giudiziario, economico, sociale e finanche culturale“. E’ quanto si legge nella relazione del presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Luciano Gerardis, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.

Apertura anno giudiziario a Reggio Calabria: task force contro le strategie dei clan

“I latitanti in carico alla Procura Generale sono 122 e per i piu’ pericolosi e per fatti di criminalita’ organizzata e’ stata costituita in ufficio una task force di sostituti procuratori generali coordinata dall’avvocato generale che cura le deleghe alla polizia giudiziaria e i relativi aggiornamenti”. Lo ha affermato il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, Bernardo Petralia, nel corso del suo discorso alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. “Tra questi ultimi – ha aggiunto Petralia – figura il noto Rocco Morabito da Africo (inteso “u tamunga”), in vetta alla classifica dei latitanti piu’ pericolosi d’Italia, cui fa carico una condanna a 30 anni di carcere, arrestato in Uruguay nel 2017 ed evaso dalle carceri del luogo il 24 giugno 2019 non a caso al culmine della procedura di estradizione condotta da questo ufficio, assai verosimilmente grazie all’interessamento di esponenti di alcune tra le piu’ agguerrite e opulente cosche della locride“.

Apertura anno giudiziario a Reggio Calabria: “diffusa preoccupazione magistrati”

“I nostri problemi sono cosi’ pressanti che e’ palpabile una diffusa preoccupazione tra i magistrati“. Lo ha affermato il presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Luciano Gerardis, nel corso del suo discorso alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. “Non per caso – ha aggiunto Gerardis – ieri si e’ anteposta alla preinaugurazione un’iniziativa congiunta tra organi giudiziari ed Anm, che hanno voluto lanciare un grido d’allarme sull’insostenibilita’ dell’attuale situazione”. “Qui – ha proseguito il presidente della Corte d’Appello – i nostri intendimenti, le nostre stesse attivita’ inciampano spesso in una cruda realta’ fatta di assenze o intempestivita’ delle risposte altrui, ascrivibili anche a burocratismi ed a resistenze varie. Di anno in anno pertanto non cambiano i problemi da risolvere, che rischiano anzi di aggravarsi quando manchi o ritardi il concorso di tutti gli altri interessati“.

Apertura anno giudiziario a Reggio Calabria: “200 richieste indennizzo all’anno”

“Le richieste di indennizzo per ingiusta detenzione avanzate alla Corte d’Appello di Reggio Calabria sono in costante crescita e si attestano circa a duecento ricorsi annui”. Il dato emerge dalla relazione dei presidenti di sezione della corte d’assise d’appello, Bruno Muscolo e Roberto Lucisano, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario a Reggio Calabria. “Se merita adeguata considerazione lo stato di detenzione sofferto da chi all’esito del processo non ha riportato condanna –proseguono- tuttavia non può consentirsi che di tale strumento, che grava sulle risorse della collettività, si faccia abuso con conseguente sperpero di denaro pubblico nei casi nei quali siano ravvisabili profili di dolo o colpa grave per l’avvenuta detenzione nel comportamento del medesimo soggetto interessato”, concludono.

