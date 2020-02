1 Febbraio 2020 14:21

Apertura dell’anno giudiziario a Palermo, il presidente Frasca: “ancora penetrante il controllo della mafia del territorio e delle più importanti attività economiche tra cui spicca per attualità e per imponenza dei flussi di denaro quella delle scommesse on line e, soprattutto, quello delle energie alternative”

Apertura questa mattina dell’anno giudiziario a Palermo. Nella relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019, predisposta dal presidente della Corte di appello di Palermo, Matteo Frasca, si legge: “consistenti le emergenze relative ai rapporti con alcuni dirigenti della burocrazia regionale, coinvolta in vicende corruttive di notevole rilievo. Eseguiti diversi provvedimenti di cattura e misure ablative patrimoniali nei confronti di imprenditori e imprese legati indissolubilmente a Cosa nostra, a dimostrazione dell’ancora penetrante controllo, da parte dell’associazione mafiosa, del territorio e delle più importanti attività economiche, tra cui spicca per attualità e per imponenza dei flussi di denaro quella delle scommesse on line e, soprattutto, quello delle energie alternative. Si deve affermare, in termini ormai di certezza che la morte di Totò Riina ha contribuito ad accelerare i processi non conflittuali di riorganizzazione dei vertici dell’organizzazione e delle altre strutture decisionali intermandamentali (commissione provinciale della cosa nostra palermitana), che probabilmente, anche se con tempi più dilatati, si sarebbero in ogni caso verificati, perchè conformi alle esigenze strategiche della stessa“.

