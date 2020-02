Apertura dell’anno giudiziario a Catanzaro, il Procuratore Gratteri: “qui abbiamo l’elite di polizia giudiziaria”

1 Febbraio 2020 14:12

Apertura dell’anno giudiziario a Catanzaro, il Procuratore Gratteri: “quando sono arrivato a Catanzaro, il fascicolo più vecchio aveva 16 anni, abbiamo 206 pagine di elogio degli ispettori del ministero”

“Quando sono arrivato a Catanzaro, il fascicolo più vecchio aveva 16 anni, abbiamo 206 pagine di elogio degli ispettori del ministero“. E’ quanto ha detto il procuratore distrettuale di Catanzaro, Nicola Gratteri, nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Distretto catanzarese. “A Catanzaro – ha aggiunto Gratteri – abbiamo l’elite di polizia giudiziaria, sono grato ai vertici delle forze dell’ordine – comandante generale dei carabinieri, comandante generale della Guardia di Finanza e capo della polizia – per la qualita’ degli investigatori che abbiamo in questo”. “In ultimo -aggiunge- voglio ringraziare il mio ufficio. Quando sono arrivato a Catanzaro, avevamo un arretrato di 16 anni, il fascicolo piu’ vecchio aveva 16 anni: adesso, nell’arco di meno di quattro anni, abbiamo 206 pagine di elogio che gli ispettori del ministero hanno fatto alla Procura distrettuale di Catanzaro, quindi – ha concluso Gratteri – non finirò mai di ringraziare, dai commessi, ai dirigenti, ai funzionari e per ultimo i miei colleghi”.

Gratteri: “invito ancora una volta i cittadini a continuare a venire in Procura, come sta avvenendo”

“Invito ancora una volta i cittadini a continuare a venire in Procura, come sta avvenendo“. E’ quanto ha affermato il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. “Sapete che ogni settimana faccio ricevimento, ci sono ancora centinaia di persone da ascoltare e da sentire. Continuate a inondarci di denunce”, conclude.

Gratteri: “ringrazio il presidente della Corte d’appello Introcaso perchè ci è stato stato molto vicino”

“Ringrazio il presidente della Corte d’appello Introcaso perchè ci è stato stato molto vicino: è grazie a lui che siamo riusciti a riorganizzare anche sul piano fisico una Procura degna di questo nome”. E’ quanto ha affermato il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. “Ringrazio il presidente della Corte d’Appello – prosegue Gratteri – per il sostegno che ci ha dato per la costruenda Procura di Catanzaro, i cui lavori sono in stato avanzato rispetto alla tabella di marcia, ma anche per quello che lui si e’ preoccupato di fare in questi giorni – e siamo stati già più volte ricevuti dal ministro – per la costruenda aula bunker: infatti dobbiamo preoccuparci della celebrazione dei processi nel Distretto di Catanzaro perchè l’alternativa è l’aula bunker di Palermo. Lo ringrazio – conclude -per la grande sensibilità che ha avuto, perchè abbiamo portato proposte molto valide che il ministro ha prontamente accolto”.

Valuta questo articolo