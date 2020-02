Dal Brancaccio di Roma Angelo Pintus sorprende tutti e annuncia un appuntamento speciale a Taormina: “Vi aspetto al Teatro Antico” [VIDEO]

11 Febbraio 2020 12:34

Nel video, registrato al Teatro Brancaccio di Roma durante un suo spettacolo, lo show man Angelo Pintus annuncia la data del 19 settembre al Teatro Antico di Taormina e coinvolge il pubblico in un finale tipicamente siciliano

Con un video registrato al Teatro Brancaccio di Roma durante una delle tappe del fortunato tour teatrale, Angelo Pintus ha sorpreso tutti ed ha annunciato un appuntamento “speciale” al Teatro Antico di Taormina il 19 settembre.

In pieno stile Pintus, il comico triestino ha coinvolto il pubblico di Roma in una gag con un finale tipicamente “siciliano”. “Amici – ha esordito lo show man – sono davvero felice di potervi dire una cosa incredibile. Sabato 19 settembre vi aspetto in Sicilia, a Taormina, vi rendete conto?… “M…..a”, risponde il pubblico divertito.

Dopo Pintus@Forum al Mediolanum Forum di Milano (2014), Pintus@Arena all’Arena di Verona (2016), Pintus@OstiaAntica al Teatro romano di Ostia antica (2018), Pintus@Taormina è l’ideale prosecuzione di una serie di “speciali” che Pintus lega agli spettacoli teatrali e seguono la traiettoria della sua carriera artistica.

Pintus@Taormina è uno show completamente nuovo, in cui Angelo Pintus metterà sul palco tutto il suo talento, alternando comicità, imitazioni, musica, canto e balletto classico!!!. Ancora top secret la lista degli ospiti che raggiungeranno Angelo Pintus sul palco di Taormina. I biglietti per assistere a Pintus@Taormina sono già in vendita online su Ticketone e nei punti vendita abituali: Parterre € 59,00, Tribuna numerata € 49,00, Gradinata numerata € 45,00, Gradinata non numerata € 35,00.

Valuta questo articolo