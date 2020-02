Amantea: comune sciolto per mafia

14 Febbraio 2020 10:16

Il Comune di Amantea sciolto per mafia, in arrivo i commissari per 18 mesi

Il consiglio comunale di Amantea è stato sciolto per mafia e rimarrà commissariato per i prossimi 18 mesi per via dei condizionamenti esercitati dalle cosche della ‘ndrangheta. E’ quanto proposto dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e approvato dal Governo.

