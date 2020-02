Alstom: Ceo, ‘con acquisto Bombardier Transport rafforziamo presenza internazionale’

17 Febbraio 2020 18:37

Parigi, 17 feb. (Adnkronos) – “Sono molto orgoglioso di annunciare l’acquisizione di Bombardier Transport che rappresenta un’opportunità unica di rafforzare la nostra posizione mondiale sul mercato in forte crescita della mobilità. Questa acquisizione rafforzerà la nostra presenza internazionale e la nostra capacità a rispondere alla domanda sempre più importante di soluzioni di mobilità sostenibile”. Ad affermarlo in una nota è il presidente e Ceo di Alstom, Henri Poupart-Lafarge.

Bombardier Transport, aggiunge, “darà a Alstom una complementarità geografica e industriale su dei mercati in crescita e delle piattaforme tecnologiche aggiuntive. Migliorerà significativamente la nostra capacità di innovazione”.

“Siamo felici di accogliere Cdpq come nuovo azionista del lungo termine. Cdpq sostiene pienamente questa transazione e la strategia di Alstom”, sottolinea Poupart-Lafarge.

Valuta questo articolo