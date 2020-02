Allerta Meteo, forte maltempo tra 2 e 4 Marzo: sarà un violento Ciclone Mediterraneo che provocherà piogge in tutta Italia

29 Febbraio 2020 19:32

Allerta Meteo, forte maltempo tra 2 e 4 Marzo: sarà un violento Ciclone Mediterraneo che provocherà piogge torrenziali, venti tempestosi e forti nevicate

Allerta Meteo – E’ confermata la fase di forte maltempo tra 2 e 4 Marzo: sarà un violento Ciclone Mediterraneo che provocherà piogge torrenziali con venti tempestosi e forti nevicate. Su MeteoWeb, il meteorologo, Antonio Iannella, scrive: “la fase di maltempo più intenso sarebbe, tra il pomeriggio-sera di lunedì, la notte su martedì e il mattino di martedì stesso, con piogge forti e anche nubifragi diffusi sul Nord Italia e su tutte le regioni tirreniche. Da mettere nel conto anche il rischio di allagamenti e locali criticità per le forti precipitazioni. Altre piogge ancora localmente forti poi, nel corso di martedì 3, in particolare tra l’Emilia e il Nordest e sul basso Tirreno, Calabria, Sud peninsulare. Tempo in miglioramento sul resto delle regioni nel corso di martedì. Ancora locali piogge sul medio-basso Adriatico, sul Centro Sud Appennino e più intense sul basso Tirreno, Calabria nel corso di mercoledì 4, ma fenomeni mediamente più irregolari. Tempo in più deciso miglioramento altrove. Le aree più esposte a questo sistema perturbato sarebbero la Liguria centro-orientale, l’alta Toscana, soprattutto poi il Nordest, specie i settori tra Veneto e Friuli VG, e le aree centrali tra Lazio e Campania. Attenzione, perché su questi settori potrebbero avere luogo fenomeni violenti, con accumuli fino a 90/100 mm di pioggia sull’alto Tirreno, 100/170 mm tra Lazio, Ovest Molise e Nord Campania e fino a 200 mm sui settori orientali del Friuli Venezia Giulia. Piogge considerevoli anche sul resto delle regioni, diffusamente sui 30/50 mm, soprattutto sulle aree tirreniche e sul resto di quelle centro-orientali del Nord; meno esposti al sistema il medio Adriatico, i settori meridionali della Sicilia, localmente anche alcuni settori pianeggianti del Piemonte centro occidentale, con più scarsi accumuli su queste aree”.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione sul maltempo di inizio settimana.

