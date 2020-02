Allarme Coronavirus: c’è la 12ª vittima in Italia, 374 contagiati

26 Febbraio 2020 12:26

Allarme Coronavirus, la 12ª vittima è un uomo di 69 anni

La dodicesima vittima italiana con Coronavirus e’ un uomo di Lodi di 69 anni, con patologie respiratorie pregresse, morto in Emilia Romagna. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa.

Allarme Coronavirus, Borrelli: 374 casi in Italia

“I contagiati sono complessivamente 374, cinquantadue in piu’ rispetto a ieri”. Lo ha riferito il commissario all’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli. “Abbiamo 258 casi in Lombardia (+18), 71 in Veneto (+28), 30 in Emilia Romagna (+4), 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, 2 in Liguria, 1 nelle Marche e 1 nella provincia si Bolzano“.

Allarme Coronavirus, Borrelli: 9462 tamponi eseguiti

“Nei giorni scorsi si è parlato della difficoltà a reperire mascherine, quindi insieme a rappresentanti di Confindustria abbiamo messo in piedi un canale per la fornitura di materiale. Oggi abbiamo deciso le quantità destinate alle regioni, a cui nel corso della nottata distribuiremo le prime mascherine. Sono stati 9462 i tamponi eseguiti“. Così Angelo Borrelli, capo del dipartimento della Protezione civile, durante la conferenza di aggiornamento quotidiano dalla sede della Protezione civile, a Roma.

Valuta questo articolo