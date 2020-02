Alitalia: Durigon, ‘preoccupato per quello che potrà essere piano futuro’

21 Febbraio 2020 19:28

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Il settore del trasporto aereo in Italia purtroppo è in estrema difficoltà in questo momento. Il dossier Alitalia non è stato gestito adeguatamente né dall’ex ministro Luigi Di Maio né da quello attuale Stefano Patuanelli. Sono molto preoccupato da quello che potrà essere il piano futuro”. Così all’Adnkronos il deputato della Lega, Claudio Durigon sulla vicenda Alitalia. “Si parla di Lufthansa che potrebbe entrare in questo piano però non so quanto la compagnia tedesca sia interessata al rilancio di Alitalia oppure ad assorbire le nostre rotte migliori”, aggiunge l’esponente della Lega.

