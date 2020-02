Dalla vittoria ad Amici a Sanremo: il tenore messinese Alberto Urso sul palco dell’Ariston. “Sono qui e non mi sembra vero”

4 Febbraio 2020 12:15

Il giovane tenore messinese si presenta per la prima volta a Sanremo con il brano “Il sole ad est”

Tutto Messina è pronta a fare il tifo per Alberto Urso. Il tenore messinese, vincitore della scorsa edizioni del talent Amici, per la prima volta si presenta a Sanremo, tra i big, con il brano “Il Sole ad Est“. “Sono qui e non mi sembra vero“, scrive Alberto sui social postando una foto davanti al Teatro Ariston. Per il giovane tenore partecipare al Festival è un sogno che si realizza e “Il sole ad est”, ha rivelato Alberto sui social- “è mia nonna. Sento la sua presenza in ogni cosa che faccio e la porto sempre con me. Spero che questa canzone emozioni voi quanto me tutte le volte che la canto. Manca pochissimo e sarà anche vostra!”. Giovedì la serata del Festival sarà dedicata ai brani anni 70 che hanno fatto la storia della musica italiana e Alberto Urso canterà “La voce del silenzio” con Ornella Vanoni.

Il testo di “Il sole ad est” Questo il testo di “Il sole ad est”, il brano che Alberto Urso porterà al Festival di Sanremo 2020: Le onde che portano navi per mare E lontano lo sguardo di un faro Tra noi e il divenire È un lento fuggire Le luci di casa mi sembrano stelle Su terre che han voci materne Nel mio scomparire Se ne vanno a dormire Per te Ho nel cuore il sole ad est E nel mondo ovunque vada Mi ricorderà la strada Che porta fino a te Sei come il sole ad est Io lo so comunque vada In questa vita complicata Ritornerò da te Sarò navigante tra nuvole e vento Vedrò all’orizzonte i confini del mondo In cui tu sei il mio tempo Guardi nel blu mentre vola un pensiero Per te Ho nel cuore il sole ad est E nel mondo ovunque vada Mi ricorderà la strada Che porta fino a te Sei come il sole ad est Io lo so comunque vada In questa vita complicata Ritornerò da te Io ritornerò da te Per te Ho nel cuore il sole ad est E nel mondo ovunque vada Mi ricorderà la strada Che porta fino a te Sei come il sole ad est Io lo so comunque vada In questa vita complicata Ritornerò da te Io ritornerò da te.

Valuta questo articolo