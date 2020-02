9 Febbraio 2020 09:05

Parte bene il girone di ritorno dell’Akademia Sant’Anna: vittoria in casa di Torretta. E sabato al palaJuvara il match che può decidere la stagione contro l’altra capolista Reghion

Parte nel migliore dei modi il girone di ritorno dell’Akademia Sant’Anna. Le ragazze allenate da Claudio Mantarro vincono a Crucoli contro il Torretta terzo in classifica e mantengono il primo posto in coabitazione con la Reghion, prossimo avversario sabato prossimo alla palestra Juvara. Una vittoria convincente quella delle messinesi che hanno avuto un approccio ottimale alla partita, con una ricezione sopra la media ed un attacco con buone percentuali. L’Akademia ha messo subito in chiaro le differenze di valore con le calabresi andando in vantaggio nella prima parte del primo set (8-5) e conducendo in porto il parziale senza grandi difficoltà, grazie ad una regia sapiente anche della Rotella che ha trovato anche tre punti dalla battuta. Più combattuto il secondo set con la reazione delle padrone di casa che hanno provato a prendere un piccolo vantaggio in apertura, ma sono state rimontate e superate a metà set dalle messinesi che poi hanno controllato il gioco chiudendo 25-23. La reazione, vera, di Torretta è arrivata nel terzo set quando il sestetto allenato dal siracusano Luca Scandurra è riuscito a prendere subito il largo (2-8) con un vantaggio che l’Akademia non è riuscita a recuperare. La risposta dell’Akademia è stata netta nel quarto set. Tomaselli (protagonista anche di uno spettacolare salvataggio con un piede…!!!) e compagne hanno subito messo in chiaro le cose dopo un iniziale equilibrio allungando a 16-11 per poi chiudere il match e portare a casa tre punti importanti in vista dello scontro diretto di sabato prossimo contro Reghion.

Il tabellino

Torretta – Akademia Sant’Anna 1-3

Torretta: Sposato 4, Malena (L), Prokopenko 7, Varcasia, Sergi 1, Conti 8, Murru 22, Chiesa 24. All. Scandurra.

Akademia Sant’Anna: Rotella 5, D’Arrigo, Torre 13, Bilardi 7, Tomaselli 19, Agnello, Asero, Gueli (L) 1, Boffi 14, Bontorno 10. All. Mantarro

Arbitri: Giovanni Di Scipio e Michele Lotito.

Parziali: 18-25; 23-25; 25-19; 19-25

