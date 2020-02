Aggressione razzista a Palermo, giovane picchiato dal branco: identificati 4 minori

11 Febbraio 2020 20:53

Aggressione razzista a Palermo, giovane originario del Senegal accerchiato e brutalmente picchiato nella notte tra sabato e domenica: identificati 4 minorenni

Sono stati identificati i ragazzi del branco che nella notte tra sabato e domenica scorsa a Palermo hanno aggredito il ventenne senegalese Kande Boubacar. Gli agenti hanno identificato cinque giovani, di cui 4 minori e un adulto che però non è indagato. All’aggressione, come riportato dalla vittima e da alcuni testimoni, avrebbero assistito e partecipato una decina di ragazzi. La rissa si è conclusa grazie all’arrivo di Giorgio Rausa e Corrado Luna, che hanno messo in fuga gli adolescenti. Il fascicolo è stato messo a disposizione del Tribunale per i minorenni.

