Aerolinee Siciliane spa si presenta a Messina

21 Febbraio 2020 12:16

Domenica incontro pubblico a Messina: cittadini e imprese si mettono insieme per creare un collegamento con il resto d’Italia e d’Europa

Aerolinee Siciliane spa ha organizzato anche a Messina un incontro pubblico. La nuova compagnia aerea nasce sulla base dell’azionariato popolare. Gli azionisti sono singole persone, cittadini e imprese che si mettono insieme per creare un collegamento con il resto d’Italia e d’Europa. Lo slogan adottato dalle Aerolinee è “People for people“. Questa filosofia è particolarmente significativa e stimolante per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Racconta la sfida che il popolo siciliano accetta e vince. Chiunque può diventare azionista investendo cifre particolarmente basse. Avere una compagnia aerea siciliana e allo stesso tempo di proprietà dei siciliani significa calmierare i prezzi dei voli da e per la Sicilia, favorire gli spostamenti turistici e mantenere sul territorio e sull’indotto i grandi proventi del trasporto aereo dell’Isola.

A Messina, la presentazione si terra a Palazzo Zanca, domenica 1 marzo 2020, alle ore 10.

Valuta questo articolo