Messina, acque nere nel torrente ad Acqualadrone

6 Febbraio 2020 10:00

La segnalazione del consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo

“Nell’alveo del torrente ad Acqualadrone risulta ancora la presenza di acque nere puzzolenti, che si disperdono per caduta nel terreno“. Lo segnala il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che già lo scorso luglio aveva allertato l’Amam per accertare la provenienza dei liquidi. Biancuzzo chiede interventi urgenti: “Sicuramente, la copiosa perdita è dovuta al danneggiamento della tubazione. È necessaria la programmazione di interventi per eliminare lo sversamento delle acque nere puzzolenti e vomitevoli che si disperdono nell’ambiente”.

