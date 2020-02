Acqua non potabile a Barcellona Pozzo di Gotto, vietato l’uso: ecco tutte le info utili

10 Febbraio 2020 13:54

Chiarimenti sul divieto di utilizzo dell’acqua a Barcellona Pozzo di Gotto

In merito all’ordinanza n. 13 dell’8 febbraio 2020, con la quale il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto il divieto di utilizzo dell’acqua per consumo umano, il divieto riguarda esclusivamente l’uso potabile e quello alimentare (dunque per bere e per gli usi di cucina), restando consentiti impieghi diversi, quali quelli igienici e di pulizia degli ambienti. La contaminazione che ha reso la risorsa idrica non conforme ai parametri di legge non risulta alle fonti di approvvigionamento (pozzi, serbatoi), bensì lungo la rete di distribuzione ed è per questo che il divieto è limitato alle aree indicate nell’ordinanza n. 13/2020.

“Indipendentemente dai controlli che il Comune esercita ordinariamente sulla rete idrica e sull’acqua erogata, resta comunque buona norma di tutela dell’igiene e della salute che gli utenti, soprattutto quelli condominiali, provvedano periodicamente ad esercitare a loro volta controlli e manutenzioni sugli impianti dei singoli edifici.

L’ordinanza n. 13/2020– si legge in una nota del Comune- sarà revocata non appena gli uffici del Comune avranno puntualmente individuato e rimosso la causa che origina la contaminazione”.

