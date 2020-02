8 Febbraio 2020 13:00

Divieto di utilizzo dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Stop all’utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano a Barcellona Pozzo di Gotto. Lo ha disposto il sindaco da seguito delle analisi batteriologiche dei campioni d’acqua, risultati non conformi. Il divieto riguarda l’utilizzo dell’acqua proveniente dalla rete idrica comunale della Via Roma/Via Garibaldi e vie limitrofe, della Via Destra Longano, e zone comprese tra la Via Papa Giovanni XXIII, Via Kennedy, Via San “Vito e Via Amendola.

