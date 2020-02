L’acqua del Menta “impegno rispettato” sulle borracce plastic-free che il Comune regala alle scuole. I cittadini si ribellano: “non prendeteci in giro”

3 Febbraio 2020 14:41

Sulle borracce in alluminio donate ai bambini delle scuole per il progetto “plastic free” si parla di acqua del Menta come impegno rispettato. In realtà in molte zone della città esiste ancora il problema idrico

La lotta alla plastica è iniziata anche a Reggio Calabria, dove prende piede il progetto “plastic free”. Una battaglia per sensibilizzare ed educare le giovani generazioni ad un sistema sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e nello sviluppo di una personalità ecologica. E’ questa la proposta dal Comune reggino in collaborazione con la Sorical e la Regione Calabria. In molte scuole sono già state donate 7000 borracce in alluminio, così da dare inizio a quella che si potrebbe definire la trasformazione “green”, per restare al passo delle altre città italiane ed europee. Si tratta di un progetto sicuramente al passo coi tempi, ma c’è un elemento che ha attirato l’attenzione dei genitori e generato una marea di critiche: “l’acqua del Menta a Reggio, impegno rispettato”, è il messaggio che si legge sulle borracce conferite ai bambini. Una scelta che ha scatenato l’ira di molti cittadini, stanchi ormai di dover costantemente combattere contro l’emergenza idrica. Non solo, quindi, propaganda politica travestita di istituzionalità. Ma soprattutto il gusto amaro di quell’acqua che sa di beffa, perchè i rubinetti della città in realtà sono

“Cosa si insegna ai bambini? Le promesse si mantengono – scrive sui social Ernesto Siclari, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia- . Le bugie non si dicono! E le vai a raccontare proprio a loro…? Ma che esempio dai?”. E’ l’accusa che fa da portavoce a molti cittadini di Reggio Calabria, ancora in attesa di poter usufruire dei vantaggi della tanto acclamata opera idraulica che avrebbe dovuto portare l’acqua della Diga del Menta sino in città. Negli anni scorsi, Falcomatà e Oliverio hanno annunciato in pompa magna la “fine della sete di Reggio” con l’arrivo di acqua potabile nei rubinetti degli appartamenti, ma in realtà non è stato così e quest’anno i rubinetti sono addirittura rimasti a secco in pieno inverno, cosa che non era mai accaduta nella storia di una città che aveva sempre sofferto la carenza idrica, ma solo d’estate.

