Abusi sessuali sulle figlie già dalla tenera età: arrestate due mamme

7 Febbraio 2020 17:03

Arrestate due mamme con l’accusa di produzione di foto a carattere pedopornografico: abusi sessuali sulle figlie ancora piccolissime

Abusi sessuali sulle figlie sin dalla tenera età per produrre foto a carattere pedopornografico. È questa l’accusa con la quale due donne, una residente a Terni e l’altra a Reggio Emilia, sono state arrestate dalla polizia postale toscana in esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal gip di Firenze. Due le presunte vittime, entrambe con meno di 10 anni. Arrestato anche un uomo residente in Toscana, padre di una delle bimbe. La coppia avrebbe deciso di concepire la piccola al solo scopo di abusarne sessualmente. Da una “chat tra i due – scrive nell’ordinanza il gip Agnese Di Girolamo – emerge come assolutamente verosimile che la gravidanza sia stata voluta con il preciso intento di realizzare le fantasie sessuali condivise”.

