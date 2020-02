A18 Messina-Catania, simulato incidente tra 5 auto con feriti incastrati all’interno [FOTO E VIDEO]

7 Febbraio 2020 16:03

Autostrada Messina-Catania: questa mattina c’è stata un’esercitazione straordinaria di protezione civile all’interno della galleria Giardini

I vigili del fuoco del comando di Messina, erano presenti oggi 7 febbraio nell’autostrada A18 Messina-Catania interessata da un’esercitazione straordinaria di protezione civile all’interno della galleria Giardini. Ad organizzarla è stata la Prefettura di Messina nell’ambito delle iniziative da tempo avviate per la gestione di eventuali situazioni di emergenza e l’evento è servito per testare il livello di risposta delle strutture operative tecniche e sanitarie chiamate ad intervenire al verificarsi di un eventuale sinistro autostradale, in questo caso in uno scenario con la presenza di 5 autovetture coinvolte. i partecipanti sono stati, oltre i Vigili del fuoco, anche Polizia stradale, Azienda Sanitaria Provinciale, 118, Polizie municipali di Taormina, Giardini Naxos e Letojanni, Protezione civile regionale, Nue 112, Consorzio autostrade siciliane. All’interno della galleria, sulla carreggiata in direzione Messina, è stato simulato un incidente con il coinvolgimento di 5 autovetture e con feriti incastrati all’interno. La comunicazione al numero unico di emergeza (112) ha dato il via all’esercitazione e alle modalità operative previste in caso di sinistro. Al termine dell’evento, è stata verificata la tempestiva ed efficacia del flusso delle comunicazioni interistituzionali in emergenza e la professionalità della macchina del soccorso.

