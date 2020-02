A Reggio Calabria il vernissage By Olga Nava: l’evento organizzato da Socio Crew

21 Febbraio 2020 17:27

Ieri, giovedì 21 febbraio, l’associazione SocioCrew ha organizzato al TCP3 un vernissage offerto da @onjewels By Olga Nava. Un percorso di quadri e poesie il cui obiettivo è la valorizzazione in positivo della città. SocioCrew, da tempo impegnata sul territorio reggino, punta a valorizzare il bello attraverso l’intrattenimento e il divertimento. Arte, immagini, parole, confronto solo i punti di forza su cui fare leva per la valorizzazione di una cultura reggina che ha sempre più necessità di essere apprezzata e riscoperta.

