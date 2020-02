A Messina torna lo Stretto Pride: la parata dell’orgoglio arcobaleno

6 Febbraio 2020 15:09

Messina torna a colorarsi di arcobaleno, l’annuncio è stato lanciato sui social stamattina e c’è già la data: lo Stretto Pride si terrà il prossimo 6 giugno

Dopo il grande successo dell’anno scorso, Messina torna a colorarsi d’arcobaleno con una la seconda edizione dello Stretto Pride. L’annuncio è stato lanciato sui social stamattina e c’è già la data: la parata arcobaleno si terrà il prossimo 6 giugno. L’evento Lgbtq porta la firma di Arcigay Messina, che è già al lavoro per curare e organizzare i dettagli della manifestazione. La prima edizione dello StrettoPride, lo scorso 9 giugno, è stata un successo: in migliaia sono scesi in piazza e hanno sfilato per le vie della città in nome dell’eguaglianza dei diritti.

