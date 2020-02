250° anniversario della nascita Beethoven, al Politeama di Catanzaro l’omaggio al genio sordo della musica: sul palco anche il Coro Lirico “Francesco Cilea” di Reggio Calabria

19 Febbraio 2020 11:52

Per celebrare il 250° anniversario della nascita del genio sordo della musica, la Sinfonia n. 9 in Re minore sarà incisa dalla Sony. Imperdibile appuntamento per gli amanti del bel canto al Teatro Politeama di Catanzaro, ci sarà anche il Coro Lirico Francesco Cilea di Reggio Calabria

Imperdibile appuntamento per gli amanti del bel canto al Teatro Politeama di Catanzaro. In occasione dei 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven, il 22 febbraio alle 21 si terrà il concerto de la Sinfonia n.9 in Re minore. Sul palco del Teatro di Catanzaro, diretti dal Maestro Filippo Arlia, si esibiranno, insieme al Coro Lirico “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, diretto dal Maestro Bruno Tirotta e all’Orchestra Filarmonica della Calabria, il soprano Maria Pia Piscitelli, il mezzosoprano Manuela Custer, il tenore Filippo Adami e Timofei Baranov (basso). Per celebrare il 250° anniversario della nascita del genio sordo della musica, la Sinfonia n. 9 in Re minore sarà incisa dalla Sony.

