Domani è il “112 Day”: la Giornata europea del numero unico per le emergenze, porte aperte ai cittadini

Nello scorso anno, il sistema ha registrato 11 milioni di chiamate, rappresentando uno dei principali termometri della percezione della sicurezza del cittadino. Domani le porte delle Centrali uniche di risposta saranno aperte per dare la possibilità ai cittadini di visitare le centrali e avere informazioni sul funzionamento e sul corretto utilizzo del servizio

Domani, 11 febbraio, si celebra la giornata europea dell’1 1 2, il numero unico che i cittadini possono utilizzare in Europa per chiedere soccorso in caso di emergenza. In Italia, l’1 1 2 è attivo in 8 Regioni con 12 Centrali uniche di risposta che servono oltre 30 milioni di cittadini: Liguria, Piemonte-Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Lazio.

Nello scorso anno, il sistema ha registrato 11 milioni di chiamate, rappresentando, quale primo momento di contatto con le persone che vivono situazioni di disagio o di pericolo, uno dei principali termometri della percezione della sicurezza del cittadino.

A breve, sarà attivo in Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana, con le quali, nel 2019, sono stati sottoscritti dal Ministero dell’Interno i protocolli d’intesa.

L’attivazione delle nuove Centrali uniche di risposta consentirà di servire circa 44 milioni di utenti. In occasione dell’ ”1 1 2 Day”, le porte delle Centrali uniche di risposta saranno aperte per dare la possibilità ai cittadini di visitare le centrali e avere informazioni sul funzionamento e sul corretto utilizzo del servizio.

