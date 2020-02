Oggi è il 02/02/2020, un giorno palindromo: significato e curiosità di una data così speciale

2 Febbraio 2020 10:41

Oggi è il 02/02/2020, cioè una data palindroma: in 10.000 anni i giorni palindromi sono 366, e negli anni bisestili solo 108

Oggi è il 02/02/2020:una data speciale, sia per la festa della Candelora, sia perché la data è palindroma, cioè è una data che non cambia se viene letta da sinistra a destra. In 10.000 anni i giorni palindromi sono 366 e negli anni bisestili sono solo 108. Nel secolo attuale ci saranno altre 13 date palindrome, nel prossimo, invece, saranno 30. Successivamente bisognerà aspettare il 10/03/3001.

Con le parole il gioco è pressoché infinito: per esempio, in italiano, “Ai lati d’Italia“, “I topi non avevano nipoti“, o, in latino “In girum imus nocte et consumimur igni” (“giriamo in tondo nella notte e veniamo consumati dal fuoco“).

Si tratta di uno dei giochi più antichi del mondo: il primo virtuoso sarebbe stato il poeta greco Sotade, III secolo a.C.: il palindromo (dal greco antico πάλιν “di nuovo” e δρóμος “percorso”, col significato “che può essere percorso in entrambi i sensi”) è una sequenza di caratteri che, letta al contrario, rimane invariata.

Valuta questo articolo