11 Gennaio 2020 11:16

L’annuncio di Zingaretti: “vinciamo in Emilia Romagna, e poi cambio tutto. Sciolgo il Pd e lancio il nuovo partito”

“Vinciamo in Emilia Romagna, e poi cambio tutto. Sciolgo il Pd e lancio il nuovo partito”. E’ quanto dichiara a Repubblica Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Partito Democratico. ”Convoco il congresso – prosegue- con una proposta politica e organizzativa di radicale innovazione e apertura. Non penso a un nuovo partito, ma a un partito nuovo, un partito che fa contare le persone ed è organizzato in ogni angolo del Paese”, conclude.

