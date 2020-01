Zingaretti torna in Calabria: lunedì 3 febbraio appuntamento a Catanzaro

29 Gennaio 2020 15:16

Nicola Zingaretti lunedì 3 febbraio tornerà in Calabria per aprire subito il confronto con gli eletti

“Il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti lunedì 3 febbraio, come già annunciato nei giorni scorsi, tornerà in Calabria per aprire subito il confronto con gli eletti, ringraziare tutti quelli che hanno dato il proprio contributo nella campagna elettorale appena conclusa e rilanciare il partito in vista dei prossimi appuntamenti”. Lo annuncia il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano. “Alle 17,00 è prevista una manifestazione pubblica all’hotel Guglielmo di Catanzaro insieme a Pippo Callipo. Ci attendono mesi di intenso lavoro nelle istituzioni ma soprattutto nella società. A fronte di un astensione così diffusa il Pd ha l’obbligo di interrogarsi e intercettare quanti sono ormai completamente disillusi dalla politica“, conclude.

