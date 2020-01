Whirlpool: Vaccaro (M5S), ‘azienda torni al tavolo’

31 Gennaio 2020 00:52

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Le decisioni perentorie prese da Whirlpool relativamente allo stabilimento di Napoli sono vergognose e inaccettabili. Questi signori negli ultimi anni hanno detto tante cose, poi hanno fatto puntualmente l’opposto. Noi siamo al fianco dei lavoratori, sfiniti da questo gioco al massacro messo in piedi dalla major del bianco, e pretendiamo che i vertici dell’azienda tornino a sedersi al tavolo col ministro Patuanelli e con tutte le parti coinvolte. Siamo stanchi di vedere imprese che giocano con la vita dei cittadini: il governo dà sempre piena disponibilità a trovare soluzioni per preservare la produzione sul territorio. Per questo certi comportamenti lasciano perplessi”. Così Sergio Vaccaro, senatore campano del M5s.

