Whirlpool: Cisl, dichiarazioni ad gravi e inaccettabili, garantire continuità produttiva

29 Gennaio 2020 19:11

Roma, 29 gen (Adnkronos) – “Gravi e inaccettabili le dichiarazioni rese oggi dall’ad Whirlpool, Luigi La Morgia, sulla presunta insostenibilità del sito produttivo di Napoli. Non si può continuare a giocare così con la vita dei lavoratori. Gli accordi si rispettano: Governo e azienda trovino subito la quadra per dare piena continuità a produzione e occupazione nella fabbrica. Tutto il resto è irresponsabile tatticismo”. Così in una nota Luigi Sbarra, il segretario generale aggiunto Cisl, commentando gli esiti del tavolo odierno al Mise.

“Non c’è margine né tempo per le parole: bisogna agire e portare il gruppo al pieno e coerente adempimento degli impegni presi. Il tempo corre e si rischia il disastro. L’azienda non pensi di poter schivare i propri doveri. Si torni immediatamente ai contenuti dell’accordo 2018: rilancio produttivo, ammodernamento degli impianti e salvaguardia dei posti di lavoro. La Cisl non farà un passo indietro e si augura un intervento forte anche da parte del Governo. Senza risposte immediate sarà mobilitazione”, aggiunge.

