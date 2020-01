Viola, Massimo Bianchi saluta: allenerà in C gold Lombardia

21 Gennaio 2020 21:15

Arriva un prestigioso incarico da head coach per Massimo Bianchi, fino ad oggi assistant coach della Pallacanestro Viola. La leggenda neroarancio allenerà l’Olimpia Lumezzane, formazione che milita nel competitivo campionato di serie C Gold Lombardia. La Viola e il coach hanno risolto consensualmente il contratto che legava l’allenatore milanese alla società. “Assieme al rammarico per la partenza di uno dei punti di riferimento principali, sia a livello tecnico che umano, per lo spogliatoio della Viola, la chiamata da head coach in un campionato importante come la C Gold lombarda non può che riempire di orgoglio la Pallacanestro Viola, che vede così riconosciuto, oltre all’indiscusso valore di coach Bianchi, il lavoro fin qui svolto in fase di composizione dello staff tecnico. A lui vanno l’in bocca al lupo e la gratitudine del presidente Carmelo Laganà, del Gm Giuse Barrile, dell’head coach Paolo Moretti e di tutta la Pallacanestro Viola, certi che tra i colori neroarancio e il capitano dei capitani Massimo Bianchi, non ci potrà mai essere alcun addio, ma soltanto dei temporanei arrivederci, scrive in una nota la Viola.

