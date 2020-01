Villa San Giovanni: Biesse attiva il secondo sportello d’ascolto contro la violenza sulle donne

28 Gennaio 2020 16:01

Giovedì 30 gennaio cerimonia di inaugurazione del secondo sportello d’ascolto all’interno dell’Istituto scolastico Alberghiero Villa San Giovanni

Dopo l’attivazione dello sportello d’ascolto “In Difesa” per il secondo anno consecutivo all’istituto scolastico comprensivo Radice Alighieri di Catona, giovedì 30 gennaio alle ore 10.30 cerimonia di inaugurazione del secondo sportello d’ascolto all’interno dell’Istituto scolastico Alberghiero Villa San Giovanni. Saranno presenti la Dirigente Scolastica Dott. Ssa Carmela Ciappina, la Presidente Biesse Bruna Siviglia, la Direttrice Ussm servizi sociali minorili Dott. Ssa Giuseppina Maria Garreffa, il Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Palmi Ottavio Sferlazza e l’intero team di Psicologi che terrano attivo due volte a settimana lo sportello d’ascolto In difesa vero presidio di legalità. Dott Ssa Elisa Mottola, Dott. Ssa Mery Chindemi, Dott Ssa Francesca Mesiano e il Dott Marco Triglia. “Educhiamo i giovani alla cultura della non violenza, al rispetto, all’amore responsabile con azioni concrete, continue e realmente utili per la loro formazione umana per dire No alla Violenza tutto l’anno”, afferma Siviglia.

