Vibonese-Reggina, altra sfida dalle mille emozioni: via alla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Vibonese-Reggina, il club ha diramato un comunicato per annunciare l’inizio della prevendita dei biglietti per il settore ospiti: saranno tantissimi i reggini presenti

Nuova partita, altra battaglia. Altre 15 finali attendono la squadra amaranto verso quello che è diventato l’obiettivo stagionale, ovvero la promozione in serie cadetta. Domenica prossima la Reggina di mister Toscano farà visita alla Vibonese, per una sfida che dovrà essere vinta a tutti i costi. I sostenitori amaranto preparano dunque l’esodo di massa per una trasferta tranquilla e comoda, non vorranno di certo far mancare il loro sostegno ai ragazzi. Di seguito il comunicato del club in merito all’inizio della prevendita per i biglietti del settore ospiti:

E’ attiva la prevendita per la gara tra Vibonese-Reggina in programma domenica 2 febbraio alle 17.30 allo Stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia. I tagliandi destinati al SETTORE OSPITI (1250 posti) saranno acquistabili ENTRO LE ORE 19:00 del 1 FEBBRAIO al costo di euro 10 (più diritti di prevendita) presso:

SISAL MATCH POINT Via Nazionale Catona 177 Tel. 0965/304888 – Reggio Calabria;

EDICOLA TABACCHI “Messina” Via Piazza D’Armi 3 – Tel. 0963 43617 – Vibo Valentia dove è attiva, come di consueto, anche la prevendita per tutti gli altri settori dello stadio.

