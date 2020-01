Vibonese-Reggina, bloccata la vendita dei biglietti agli ospiti: troppi tifosi amaranto al Razza

29 Gennaio 2020 18:13

Vibonese-Reggina, il GOS ha dovuto bloccare la vendita dei biglietti riservati ai residenti a Reggio Calabria: ecco il motivo della decisione

Drastica scelta del GOS in merito alla gara Vibonese-Reggina. Le autorità hanno dovuto sospendere la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Reggio Calabria perché c’è il rischio che troppi tifosi ospiti occupino le tribune riservate ai supporters rossoblu. Il settore ospiti è andato sold out dopo poche ore l’inizio della prevendita, per gli uomini di Mimmo Toscano sarà come giocare in casa. Di seguito il comunicato del club di Luca Gallo: “Esauriti tutti i tagliandi a disposizione per i tifosi ospiti. A tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) riunitosi stamattina, ha deciso all’unanimità di bloccare la vendita dei tagliandi ai supporter amaranto residenti in provincia di Reggio Calabria che nei primi due giorni di prevendita hanno polverizzato i biglietti a disposizione nei settori loro riservati”.

LEGGI ANCHE -> Reggina, la Curva Sud omaggia l’ultras Saverio. Il figlio: “ciao papà, ci hai insegnato fino alla fine cosa significa amare” [FOTO]

Valuta questo articolo