Vertenza Blu Jet, la protesta non si ferma: nuovo sciopero degli aliscafi sullo Stretto di Messina. “Gravissimo silenzio sui diritti dei lavoratori”

17 Gennaio 2020 12:22

“Di fronte al grave silenzio di Rfi chiediamo l’immediato intervento del Governo”, affermano le segreterie regionali e territoriali di Filt-Cgil e Uiltrasporti. La mobilitazione dei lavoratori della società Blu Jet in atto da mesi si intensifica e la lotta è pronta ad inasprirsi. Le organizzazioni sindacali hanno indetto un’altra azione di sciopero dalle 21 del 20 gennaio alle 21 del giorno successivo e con i lavoratori effettueranno una manifestazione con presidio e volantinaggio martedì 21 dalle 9 agli imbarcaderi Fs alla stazione marittima di Messina.

I sindacati e i lavoratori della società che effettua il collegamento veloce nello Stretto di Messina rivendicano l’applicazione del contratto area attività ferroviaria. “Abbiamo denunciato una situazione che manifesta un chiaro e grave dumping contrattuale tra i dipendenti delle società facenti parte di Rfi Navigazione che effettuano lo stesso servizio di continuità territoriale nello Stretto di Messina con un diritto per questi lavoratori finora negato”, evidenziano i segretari di Filt e Uiltrasporti Siciliae i segretari territorialiche aggiungono come la richiesta di superare questa situazione all’interno di un’azienda pubblica, “fortemente rivendicata in diverse occasioni, sia stata ad oggi immotivatamente non accolta”.