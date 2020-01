Veneto: Baretta, ‘ripreso iter per aree demaniali di sottomarina a chioggia’

30 Gennaio 2020 23:45

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo riavviato l’iter per una rapida conclusione del trasferimento delle aree demaniali di Sottomarina a Chioggia, sospeso a seguito della necessità di spostare le risorse economiche dal bilancio 2019 a quello 2020”. Lo annuncia, al termine delle Commissioni V e VI della Camera dei Deputati, il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, che segue da tempo la vicenda.

“Il Governo – spiega il sottosegretario – ha predisposto la nuova copertura e le Commissioni parlamentari Bilancio e Finanze della Camera hanno già approvato oggi il provvedimento. è previsto il passaggio in Aula nei prossimi giorni e, poi, la ratifica finale al Senato per dare, finalmente, la risposta che tanti cittadini da troppo tempo aspettavano”

