Vendono una Fiat Uno a Reggio Calabria: “costa 5 mila euro, è appartenuta a Magalli”. Ma lui risponde: “mai avuta quest’auto” [FOTO]

17 Gennaio 2020 18:48

In vendita tramite un post su facebook, l’auto di Giancarlo Magalli: il noto conduttore risponde

Simpatico annuncio di vendita di una Fiat Uno su facebook, a Reggio Calabria: il post è finito su un gruppo di fans di Giancarlo Magalli dove i sostenitori del noto conduttore televisivo lo hanno taggato chiedendogli se davvero l’auto in vendita, come descritto nell’annuncio, fosse la sua.

“Vendo Fiat turbidisel appartenuta a Giancarlo Magalli (da libretto) l’auto è in perfette condizioni“, costo 5 mila euro recitava l’annuncio.

Magalli ha risposto così: “Internet è fantastico (e fantasioso). Mai posseduta in vita mia un’auto del genere! E non lo dico perché non è bella (ho avuto anche una Matra Simca Bagheera che era l’invidia di tutti i papponi di Roma), ma proprio perché non l’ho mai avuta!”.

