30 Gennaio 2020 12:04

Varapodio, l’8 febbraio il convegno “Fede e Legalità: oltre le devianze e i falsi miti…percorrendo la strada della giustizia per giungere alla carità”

Si svolgerà giorno 8 Febbraio 2020, presso la Chiesa di San Nicola in Varapodio alle h. 18:00, il primo di cinque convegni dal titolo “Fede e Legalità: oltre le devianze e i falsi miti…percorrendo la strada della giustizia per giungere alla carità”. Fortemente voluto e promosso dal parroco Don Gaudioso Mercuri, questo percorso rientra in un più ampio progetto di educazione alla legalità che ha visto la nascita di due squadre di calcio, Saint Michel di Gioia Tauro militante in prima categoria e Carros S. Michel dei giovani ragazzi di Varapodio. Interverranno due alte figure della magistratura calabrese: il Dott.re Minniti, Consigliere presso la Corte di Appello di Reggio Calabria e la Dott.ssa Manzini, Procuratore aggiunto della procura della Repubblica di Cosenza. Il loro prezioso contributo sarà rivolto a sensibilizzare e a scuotere le coscienze attraverso la disamina di modelli “mafiosi” falsamente attraenti ma inesorabilmente rischiosi, al fine di creare una sintesi perfetta nel connubio Fede-Legalità. Su questo doppio binario si snoderanno gli interventi dei relatori, la Dott.ssa Tulelli e l’Avv. Conidi, a cui seguirà un dibattito moderato dalla Prof.ssa Giovanna D’Agostino. L’iniziativa si rivolge capillarmente a tutte le agenzie educative, con maggiore attenzione ai giovani, futuri cittadini, affinché incontri su queste tematiche possano “e-ducere” valori etici e comportamentali improntati su una morale nella Fede e nella Legalità.

Valuta questo articolo