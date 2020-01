Università di Messina: pubblicato il bando per le Borse di ricerca “Alessandro Panarello” 

17 Gennaio 2020 13:52

L’Università di Messina ha emanato l’Avviso per l’assegnazione di due borse di studio/ricerca intitolate ad Alessandro Panarello, giovane e brillante studente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo peloritano e magistrato, tragicamente scomparso in un incidente stradale, nel maggio 1993 in Thailandia.

Le borse di studio, messe a disposizione dalla famiglia Panarello per l’importo di 1.000 euro ciascuna, sono state istituite per rinnovare il ricordo di Alessandro mediante l’approfondimento (offerto ai migliori laureati di Giurisprudenza dell’Ateneo messinese) di temi connessi al Diritto costituzionale.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano in possesso del Diploma di laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento), di Laurea Specialistica o Magistrale in Giurisprudenza (Nuovo Ordinamento), conseguita presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina nel triennio precedente la pubblicazione del bando, con la votazione 110/110. L’attività di ricerca sarà svolta in condizioni di autonomia e con la supervisione di un Referente Scientifico che sarà individuato fra i docenti afferenti e comunicato al borsista al fine di elaborare un piano di ricerca.

Per partecipare all’assegnazione bisogna aver inoltre superato l’esame di Diritto Costituzionale con una votazione di 28/30, ovvero con una media delle votazioni dei due esami in Diritto Costituzionale pari a 28/30 (per la laurea Specialistica/ Magistrale).

I requisiti per poter partecipare al concorso sono consultabili al link https://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/albo-online

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ateneo entro lunedì 24 febbraio 2020.

