L’ultimo show di Capuano: “Parisi come Evra, è il miglior esterno in Italia” [VIDEO]

13 Gennaio 2020 09:51

Il tecnico Capuano mai banale, l’ultimo video sul calciatore Parisi fa il giro del web

Nella giornata di ieri si è giocato un importante turno valido per il campionato di Serie C, una partita di grande interesse è stato quella tra Avellino e Vibonese, 1-1 il risultato finale. Al termine del match show dell’allenatore Capuano che esalta il suo calciatore Fabiano Parisi, autore del gol del pareggio. “Non lo venderei mai, è come l’oro. Per me Parisi è uno degli esterni più forti d’Italia dalla serie A alla Premier League. Oggi ha fatto un gol alla Evra dei tempi del Manchester United. Sono contentissimo di averlo con me. Mercato? Dalla prossima settimana si sistema tutto. Non sono problemi miei. Bertolo per me era importantissimo, poteva darci più soluzioni tattiche. Tredici punti in cinque gare. Non male. Però c’è bisogno di fare mercato. Non c’è Charpentier, non c’è Silvestri, non mi posso inventare altre cose”. In basso ecco il video.

