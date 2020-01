Messina, l’ultimo saluto al clochard Thomas: venerdì i funerali

29 Gennaio 2020 11:11

Venerdì a Messina i funerali di Thomas, il clochard tedesco morto lo scorso 28 novembre

Si svolgeranno venerdì pomeriggio alle 15:30, nella chiesa di Don Orione, i funerali di Thomas, il clochard tedesco messinese d’adozione morto lo scorso 28 novembre per un arresto cardiaco. Thomas era noto in città per l’amore smisurato nei confronti dei suoi cani, la sua morte ha lasciato un buco nei cuori dei tanti cittadini che hanno l’occasione di conoscerlo. E alla sua morte è scattata la gara di solidarietà per i suoi “canuzzi” e per dare a Thomas una degna sepoltura. Finalmente dopo due mesi dalla sua morte, la città potrà dare a Thomas l’ultimo saluto.

Valuta questo articolo