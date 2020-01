Ugl Messina, il segretario Sciotto: “Soddisfatto del nostro primo anno di lavoro. Andiamo avanti per il rilancio di questa sigla”

28 Gennaio 2020 20:26

In occasione della “Festa del tesseramento 2020”, presso la sede di Messina in via Sant’Elia si terrà un momento di aggregazione con la consegna delle nuove tessere agli iscritti e la presentazione del nuovo logo. Verrà inoltre illustrato il progetto di servizio civile che permetterà alla sede di rimanere aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì

“Sono soddisfatto dei risultati raggiunti dopo il primo anno di attività di Ugl Messina, obiettivi che rappresentano il rilancio di questa sigla sindacale nella provincia dello Stretto”. Così il segretario generale territoriale Tonino Sciotto annuncia la “Festa del tesseramento Ugl 2020”, evento che avrà luogo in tutte le sedi d’Italia sabato 1 febbraio e che a Messina si terrà presso la sede di via Sant’Elia 11, dalle 10:30 alle 12, alla presenza anche del segretario confederale Giovani Condorelli.

“E’ una soddisfazione per me consegnare le tessere di Ugl Messina agli iscritti, sia a quelli che sono con noi da tanti anni sia a coloro che hanno deciso di unirsi a noi di recente e di scommettere su questa grande famiglia, ormai lanciata verso alti obiettivi”, continua il segretario Sciotto.

All’inizio della giornata, inoltre, verranno presentati il nuovo logo di Ugl e il progetto di servizio civile “La rosa dei servizi”, realizzato insieme alla Misericordia di San Piero Patti. “Grazie ai ragazzi che hanno superato il bando di selezione, potremo garantire l’apertura della sedi di Messina, e quella di Sant’Agata di Militello, dal lunedì al

venerdì sia di mattina che di pomeriggio”, spiega ancora Sciotto, sottolineando come “vivere la sede per renderla luogo di aggregazione e di incontro non può che rafforzare il nostro sindacato. Per questo dopo il mio insediamento quello di una nuova struttura degna della sigla Ugl è stato il principale traguardo che mi sono posto e che tutti insieme abbiamo raggiunto”.

“Adesso possiamo anche vantare una federazione giovani e una federazione Tax, ma soprattutto sono fieri che la sede di Ugl Messina ospiti la segreteria regionale di Ale Ugl, primo sindacato dei precari in Sicilia”, conclude Sciotto, informando anche sull’apertura in provincia di sportelli Ugcom (Unione generale consumatori), assicurando in tal modo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli iscritti.

