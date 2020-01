Giovane turista italiana trovata morta in Marocco

5 Gennaio 2020 21:00

Tragedia in Marocco: trovata morta una turista italiana di 30 anni, indagini delle autorità marocchine

Una turista vicentina di 30 anni è stata trovata morta sulla spiaggia di Boutalha in Marocco. A denunciare la scomparsa era stata un amico marocchino. Indagini in corso per capire i motivi del decesso della giovane.

