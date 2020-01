28 Gennaio 2020 11:52

Il dott. Domenico Tromba nuovo segretario Ame Calabria. Ripagato l’impegno profuso in questi anni dall’endocrinologo reggino

“Siamo lieti di porgere le più fervide congratulazioni al nuovo segretario dell’AME Calabria (Associazione Medici Endocrinologi Calabria), Dott. Domenico Tromba, brillante professionista endocrinologo, Responsabile del Day Service di Endocrinologia presso la casa della salute di Siderno. Il dott. Domenico Tromba, membro del Cda dell’Università di Messina, consigliere dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e referente nazionale del corso di Biomedicina, è un convinto sostenitore dei valori umani, presiede, infatti, l’Associazione “Scienza & vita”, ed è un instancabile divulgatore dell’importanza della prevenzione nella sanità, come dimostra il suo impegno nell’ambito della iodoprofilassi attraverso screening, seminari e varie pubblicazioni : su tutte “Abecedario della Tiroide”. E’ quanto scrive in una nota per l’Associazione “Scienza & Vita”, il Vicepresidente Avv. Giovanna Cusumano. “Il dott. Domenico Tromba, ha preso parte al “Progetto Europeo di Prevenzione” nell’ambito del quale ha ricoperto la carica di coordinatore per la provincia di Reggio Calabria”. Per l’Associazione “Scienza & Vita”, il Vicepresidente Avv. Giovanna CusumanoIl percorso progettuale si è concluso il 15 ottobre 2019, presso la sede dell’Unical con la tanto attesa dichiarazione da parte della Prof.ssa Antonella Olivieri responsabile dell’OSNAMI (Osservatorio nazionale iodioprofilassi) con sede presso l’Istituto superiore di Sanità, la quale ha confermato che la Calabria ha raggiunto la iodioprofilassi. Una figura di indiscutibile spessore, quella del neosegretario che continuerà, anche in seno all’Associazione Medici Endocrinologi calabresi, il brillante operato portato avanti sino ad oggi dal Referente dell’Ame Calabria dott.ssa Annalinda Indrieri e dal precedente segretario dott.ssa S. Giuliano, sotto l’attenta visione della Consigliera Nazionale AME dott.ssa Achiropita Pucci. Auspicando il raggiungimento di mete sempre più prestigiose e nobili traguardi, sono lieta di porgere a nome di tutta l’Associazione “Scienza & Vita”, i più sinceri complimenti al nostro Presidente,dott. Domenico Tromba”, conclude.

