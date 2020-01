13 Gennaio 2020 12:17

Ritardi sulla linea Alta Velocità per un guasto

E’ rallentato dalle ore 10:45 per un guasto alla linea nei pressi di Pignataro Maggiore il traffico sulla linea dell’Alta Velocita’ Roma – Napoli. I ritardi sono fino a 30 minuti per i treni in viaggio. Tre i treni direttamente coinvolti: quello da Napoli Centrale per Torino Porta Nuova delle ore 10,30; il Napoli Centrale per Milano Centrale delle ore 10,40 e il Reggio Calabria Centrale con previsto arrivo a Roma Termini alle ore 11:49. Lo si legge sul sito di Trenitalia.

