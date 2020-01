I treni di Hitachi costruiti a Reggio Calabria entrano in funzione nella metropolitana automatica di Taipei

31 Gennaio 2020 13:12

Hitachi Rail completa con successo la fase 1 della realizzazione della Metro driverless Circular Line di Taipei

Hitachi Rail ha completato con successo il primo segmento della Circular Line, la linea di metropolitana automatica della città di Taipei, che entrerà in esercizio oggi. Si tratta del primo progetto Turnkey, che include sia la fornitura dei treni che dei sottosistemi necessari per le operation della linea metropolitana, che Hitachi Rail ha fornito in Estremo Oriente.

La soluzione driverless sviluppata da Hitachi Rail per la nuova linea, lunga 15,4 Km, utilizza il sistema Communication Based Train Control (CBTC) ad alto grado di automazione (CBTC GoA 4) che consente di ottimizzare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza del sistema. Hitachi Rail ha fornito anche 17 nuovi treni per la Taipei Circular Line, progettati per garantire elevate prestazioni in termini di costi di esercizio, comfort dei passeggeri, capacità, disponibilità e affidabilità del servizio.

I nuovi treni, in configurazione a 4 casse di alluminio, consentono il trasporto di circa 650 passeggeri e possono raggiungere fino a di 80 km/h di velocità. Il primo segmento della Circular Line si estende da Dapinglin Station a New Taipei Industrial Park ed offre punti di interscambio con i treni che attraversano altri distretti di New Taipei City, inclusi Xindian, Zhonghe, Banqiao, and Xinzhuang. Questo tratto, che comprende 14 stazioni ed un deposito, è soltanto la prima parte di una linea di trasporto rapido di massa che sarà lunga 52 chilometri e che consentirà ai passeggeri di raggiungere le aree suburbane di Taipei e New Taipei City senza dover passare per il centro di Taipei.

Andrew Barr, Hitachi Rail Group CEO, afferma che la società è entusiasta di aver completato la prima fase del progetto Circular Line per DORT (Department of Rapid Transit Systems) e di averne fornito i treni. “La soluzione CBTC GoA 4 che abbiamo sviluppato per TRTC (Taipei Rapid Transit Corporation) è unica nel suo genere a Taiwan e rappresenta l’inizio di una nuova era per la tecnologia driverless.

Il completamento della Fase 1 costituisce una tappa fondamentale nello sviluppo della rete metropolitana di Taipei e Hitachi Rail è orgogliosa di contribuire al futuro della mobilità di questa città e di New Taipei City. Sono molto fiero dello spirito One Hitachi dimostrato dai colleghi provenienti da diverse funzioni organizzative, paesi e culture che hanno lavorato insieme per raggiungere un obiettivo comune: supportare il team sul campo a Taipei impegnato nella messa in servizio del nostro primo progetto Turnkey in Taiwan e in Estremo Oriente” afferma Andrew Barr.

Attualmente, Hitachi Rail è impegnata in diversi altri progetti per la mobilità in Taiwan: il completamento della Linea Sanying, la prima metro per New Taipei City e la fornitura di 600 casse Express che serviranno la rete intercity della Taiwan Railway Authority (TRA).

Hitachi Rail stima il valore complessivo dell’attuale portafoglio ordini e di quelli futuri in oltre 3 miliardi di dollari, rendendo Taiwan un mercato strategico per la società.

Andrew Barr ha partecipato all’inaugurazione ufficiale della nuova linea insieme al Sindaco di Taipei Ko Wen-je e al Sindaco di New Taipei, Hou You-Yi. Alla cerimonia, che ha avuto luogo oggi alle ore 10:00 (ora locale) presso la stazione di Shisizhang, era presente anche il Presidente di Taiwan, Sua Eccellenza Tsai Ing-We.

Valuta questo articolo