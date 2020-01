Tragico incidente sul lavoro in Sicilia, cade da una scala mentre pota un albero: muore a 20 anni [DETTAGLI]

7 Gennaio 2020 13:46

Sicilia, 20enne muore precipitando da un albero. Cordoglio del sindaco: “Vicini alla famiglia, questo episodio ci invita a riflettere sulle condizioni di vita nostri giovani”

Tragico incidente nel trapanese. Un giovane di 20 anni, Giovanni Biondo, è morto stamani a Custonaci, dopo essere precipitato da un albero. Secondo quanto si apprende, il ragazzo stava eseguendo lavori di potatura in un giardino privato ed è precipitato da una scala appoggiata all’arbusto. Il 20enne ha fatto un volo di diversi metri che gli è stato fatale. Cordoglio del sindaco Giuseppe Morfino, che dichiara: “Alla famiglia Biondo esprimiamo vicinanza da parte di tutta l’Amministrazione comunale. Perdere la vita sul lavoro è inaccettabile. Questo grave incidente impone, ancora una volta, una riflessione sulle condizioni di vita dei nostri giovani che, in assenza di un lavoro, svolgono attività lavorativa occasionali con tutto ciò che ne consegue. Siamo sconvolti per questo tragico incidente che colpisce la famiglia Biondo e l’intera comunità di Custonaci”.

