Tragedia in Sicilia: massacrata di botte per tre giorni e poi uccisa, fermato il marito

30 Gennaio 2020 12:30

Notizia tragica giunge dalla Sicilia: il marito massacra di botte per tre giorni la moglie, poi la uccide. Arrestato dalla polizia nella serata di ieri

Una donna è stata uccisa dal marito, dopo essere stata picchiata selvaggiamente per tre giorni, a Mazara del Vallo, la scorsa notte, nell’abitazione in cui la coppia conviveva. La vittima è Rosalia Garofalo, 54 anni, sposata da 30 anni con Vincenzo Frasillo, 53 anni, in via Calipso. I poliziotti sono intervenuti ieri sera, intorno alle 20.30, nell’abitazione dei due coniugi, dopo che l’uomo aveva chiamato i medici del 118, segnalando il decesso della moglie. La donna è stata trovata riversa sul letto matrimoniale, con gravi segni di percosse su tutto il corpo. L’assassino è stato immediatamente condotto in commissariato e la procura di Marsala ne ha disposto il fermo per omicidio che adesso dovrà essere convalidato dal gip.

La violenza del marito si è scatenata molto probabilmente per l’ossessione di essere tradito dalla donna. L’uomo ha precedenti per maltrattamenti in famiglia e minacce nei confronti dei propri familiari, tanto che per un periodo Rosalia Garofalo ha vissuto in una comunità per donne in stato di disagio, a ridosso delle due denunce presentate (e poi ritirate) nei confronti del marito, come quella presentata ad aprile dello scorso anno e rimessa volontariamente nel seguente mese di giugno.

