14 Gennaio 2020 15:14

In occasione dell’anniversario della tragedia domani pomeriggio le navi presenti nel porto di Messina suoneranno le sirene in segno di lutto

In occasione dell’anniversario dell’incidente avvenuto il 15 gennaio 2007 tra l’aliscafo Rfi “Segesta Jet” e la motonave Susan Borchard, in cui persero la vita quattro membri dell’equipaggio dell’aliscafo Rfi, giorno 15 gennaio alle 17:54 le unità navali presenti nel porto di Messina azioneranno le sirene come segno di commemorazione.

Valuta questo articolo