Toscano: “la Reggina è tornata, abbiamo dimostrato di meritare il primo posto”

26 Gennaio 2020 17:33

Reggina, è terminata 1-1 la sfida contro il Bari: il tecnico amaranto è intervenuto in conferenza stampa

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma per quanto visto in campo c’è da restare tranquilli. Il Bari pareggia nel finale con un gol che ha suscitato tantissime proteste, la Reggina infatti ha segnalato all’arbitro un presunto fuorigioco dell’autore del gol Perrotta. Al termine della gara il tecnico Domenico Toscano è intervenuto in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti ed esprimere il suo giudizio sulla gara. “La Reggina ha fatto una grande partita contro un Bari che veniva da un momento positivo. Ha limitato il loro gioco, meritavamo di vincere. Ho visto la rabbia negli occhi dei ragazzi, come era nel girone d’andata. Fuorigioco non fischiato? Non condizionerà il nostro campionato, perché dal punto di vista della consapevolezza e di quanto visto in campo si è capito che meritiamo il primo posto. Sono contento di quello che ha dimostrato la squadra, faccio ai miei ragazzi i complimenti. Noi abbiamo un’identità e oggi l’abbiamo ritrovata. Mettere sotto il Bari significa essere una squadra forte. Non avevo dubbi, ci siamo presi tutte le responsabilità. Siamo tornati”.

Valuta questo articolo