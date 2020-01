Tifosi della Reggina aggrediti dagli ultras di Cavese, Juve Stabia e Nocerina: scontri durissimi a Castellammare di Stabia

11 Gennaio 2020 19:23

Tifosi della Reggina aggrediti a Castellammare di Stabia da un gruppo di Ultras di Cavese, Juve Stabia e Nocerina: tutti i dettagli

Prima sconfitta stagionale per la Reggina, che ha aperto il 2020 con lo stop di Castellammare in casa della Cavese. Notizia dell’ultim’ora, però, è quella relativa all’aggressione subita dai tifosi amaranto per mano di Ultras di Cavese, Juve Stabia e Nocerina.

Più nel dettaglio, 9 tifosi della Reggina non hanno seguito il percorso di sicurezza indicato dalle autorità per raggiungere lo stadio stabiese, staccandosi dal resto del gruppo e incontrando un centinaio di supporters campani, delle tre compagini sopracitate, con cui si sono scontrati. Ancora da capire le dinamiche degli scontri e se ci sono stati feriti.

