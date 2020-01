Ternana, il presidente Bandecchi festeggia per la sconfitta della Reggina: “Serve umiltà, rafforzarsi sul mercato può fare male…” [VIDEO]

11 Gennaio 2020 19:08

Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, ha pensato bene di festeggiare la sconfitta della Reggina lanciando un po’ di frecciate agli amaranto

A quanto pare, la lista si aggiorna anche dopo che la Reggina perde. In tanti hanno parlato, in questi mesi, mossi dall’invidia per un campionato – quello degli amaranto – quasi perfetto. Ma oggi la squadra di Toscano ha perso, per la prima volta in stagione, e c’è chi parla comunque. Il riferimento è al presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, che ha affidato ad una diretta Instagram il suo pensiero dopo la sconfitta di De Rose e compagni contro la Cavese, festeggiando la stessa.

Il numero uno rossoverde, come fatto da tanti suoi colleghi in passato, guarda altrove anziché guardare in casa propria, lanciando più di una frecciata a società e dirigenza. E menomale che al presidente Gallo manca lo stile: “Oggi giornata interessante – dice – e speriamo domani di essere quelli fortunati. Che la fortuna ci faccia anche ricordare che bisogna avere umiltà nel portare tutti i giorni a casa le cose più giuste. Ah, un’altra cosa: delle volte, andare sul mercato a rafforzarsi, può fare anche male…”

